Il centrocampista dell’Udinese, oggi in prestito al Trapani dopo aver vestito anche la maglia della Virtus Entella, Momadou Coulibaly ha parlato del suo futuro in diretta su Instagram: “Sto lavorando con il mio agente per cambiare club alla prossima finestra di trasferimento. Da quando sono all’Udinese non ho avuto spazio per affermarmi ed ora ho voglia giocare in grandi campionati con grandi club” .