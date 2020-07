Udinese, De Maio: “Non ci accontentiamo della salvezza”

Il difensore bianconero ha parlato ai microfoni del canale ufficiale al termine della vittoria sul Cagliari

“E’ una grande soddisfazione aver completato la 13esima partita senza subire gol, è una soddisfazione di squadra raggiunta grazie al sacrificio di tutti. Contenti della notizia della salvezza, ma volevamo fare di più, e oggi abbiamo dimostrato che non ci accontentiamo perché questa classifica non ci rispecchia. Dopo il lockdown la squadra ha avuto una crescita incredibile e oggi ne vediamo il risultato. Gli attaccanti? Hanno faticato un po’, sappiamo quanto lavorano anche in fase difensiva quindi è giusto che abbiano la soddisfazione di fare gol”.