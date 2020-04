Udinese, De Maio: “San Siro è incredibile. Zidane il calciatore che ho apprezzato di più”

Il difensore dell’Udinese Sebastian De Maio attraverso una diretta instagram con il motociclista romano Fabio Di Giannantonio, ha parlato di vari argomenti rispondendo alle sue domande. Queste le sue parole:

Come preparo le partite? “Ognuno prepara la partita a modo suo, chi in silenzio, chi scherza, chi ascolta musica. Sul pullman ovviamente c’è un silenzio incredibile. Dal pullman in poi c’è massima concentrazione“.

Stadio più esaltante? “A San Siro quando entri in campo senti la storia italiana, pensi che di lì sono passati grandi campioni. Anche il nostro, il Dacia Arena, è uno stadio molto bello, un giorno ti invito così lo vedi”.

Calciatore più apprezzato? “Zidane. Niente a che vedere con il mio ruolo, ma mi è sempre piaciuta la sua eleganza in campo. Leggo poco, ma ho letto il suo libro. Quando lo guardavo giocare pensavo ‘questo è il calcio’“.