Udinese, De Maio: “Vogliamo dare il meglio per coronare una stagione positiva”

Il difensore dell’Udinese, Sebastien De Maio ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo in programma alle ore 20:45. La sfida contro gli uomini di De Zerbi chiuderà la stagione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:

Motivazioni per la gara di oggi?

“Abbiamo le motivazioni giuste per concludere al meglio il campionato. Si tratta pur sempre di una partita di Serie A e anche se è l’ultima vogliamo chiudere al meglio per coronare una stagione comunque positiva”.

Il Sassuolo ha un grande attacco. Come fronteggiare gli avanti neroverdi?

“Sì, il Sassuolo è una squadra che gioca molto bene a calcio e che fa molti gol. Oggi non sarà una partita facile ma se noi l’affrontiamo con lo stesso spirito e la stessa concentrazione che abbiamo messo recentemente, penso che potremmo toglierci una soddisfazione“.