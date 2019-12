Udinese, De Paul in gol ma l’esultanza è polemica – FOTO

L’Udinese ha battuto il Cagliari e si godrà un Natale più sereno. Il successo contro il sardi, arrivato grazie alle reti di De Paul e Fofana. Proprio il capitano dei bianconeri, ha aperto le marcature con un bell’arcobaleno di destro a beffare Rafael su assist di Fofana, ma l’esultanza del 10 dell’Udinese ha avuto una vena polemica. De Paul al centro di voci di mercato, che lo vedrebbero vicino all’Inter, durante la gara è stato beccato da qualche fischio dei tifosi friulani. In occasione del gol l’argentino ha mimato proprio il gesto del “fischio”, rivolto ai suoi tifosi, come risposta polemica per le critiche a lui rivolte.