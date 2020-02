Udinese, De Paul: “Salvezza? Non bastano 4 partite. In futuro voglio giocare la Champions”

Il cammino dell’Udinese, la corsa verso la salvezza e il sogno Champions, questo è il pensiero del capitano dei friulani Rodrigo De Paul. Il numero 10 bianconero ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, queste le sue parole: “Non iniziamo a dire che basta fare bene queste quattro partite per essere a posto: quella non è certo la strada giusta. Piuttosto aiuta non essere punto a punto con le altre: l’anno scorso eravamo lì e sappiamo quanto sia dura giocare e poi attendere il risultato delle tue avversarie. Spero che la lezione ci sia servita, ma su questo sono molto ottimista. Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un Mondiale (e ora iniziano le qualificazioni) e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto. Se mi piacerebbe essere allenato da Conte? Sì come esserlo da tutti gli allenatori top“.