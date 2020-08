NEWS UDINESE – Stasera alle 20:45 l’Udinese sarà impegnato contro il Sassuolo in trasferta per l’ultima partita stagionale, dopo la salvezza raggiunta in ballo c’è poco o niente. Intanto in attesa del fischio d’inizio Rodrigo De Paul ha condiviso sul proprio account Instagram una foto accompagnata da un quasi malinconico “last dance”. Questo sarà sì l’ultimo ballo in campionato dei friulani, ma chissà se lo sarà anche per l’argentino.