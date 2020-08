Udinese, De Paul: “Udine mi ha fatto crescere molto. Spero che la gente si ricordi che ho sempre dato tutto”

La vittoria di misura contro il Sassuolo, firmata da Okaka ha chiuso in bellezza la stagione dell’Udinese. Il centrocampista argentino della squadra friulana, Rodrigo De Paul potrebbe aver giocato la sua ultima gara con la maglia bianconera. Il suo nome infatti sarà al centro della prossima sessione di calciomercato, e dopo Fofana anche lui sembra voler lasciare parole d’addio alla città e ai tifosi. Queste le sue parole al canale ufficiale dell’Udinese: “Ho lavorato molto nel lockdown per arrivare al rendimento dell’ultimo periodo, facevo sempre allenamenti doppi anche quando la testa diceva di no e oggi sono molto contento di aver concluso con una vittoria. Giocavamo contro una squadra che sta in un grande momento e che gioca molto bene, noi l’abbiamo preparata così e sono contento per questo risultato, un po’ dispiaciuto invece perché non so se stasera ho giocato la mia ultima partita con Fofana. Udine mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto diventare un calciatore duttile e mi ha permesso di raggiungere la nazionale, devo moltissimo a questa città. Come ho già detto, finché sarò con questa maglia darò sempre il massimo fino all’ultimo giorno, spero solo che la gente si ricordi sempre di tutto quello che ho sempre dato alla squadra“.