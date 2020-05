Udinese, Di Natale bomber bianconero nel mese di maggio

NEWS UDINESE – Se Antonio Di Natale potesse tornare in campo, lo farebbe immediatamente. E probabilmente nel calcio di oggi riuscirebbe ancora a fare la differenza. L’ex centravanti della Nazionale italiana ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha vissuto in prima persona. Confermatosi bomber di provincia, dopo il suo primo periodo all’Empoli fu con la maglia dell’Udinese che si consacrò a livello italiano e non solo. Secondo una statistica fornita dalla Serie A, l’ex attaccante bianconero è tra i migliori realizzatori del mese di maggio. Alle spalle di Totti e Boniperti, con 27 reti, c’è proprio l’ex friulano con 25. Secondo posto condiviso con un altro mito del calcio nostrano: Roberto Baggio. I tifosi dell’Udinese hanno vissuto un periodo magico grazie anche alle sue prestazioni.