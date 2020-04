Udinese, Di Natale sostiene l’Italia a modo suo – FOTO

NEWS UDINESE – I calciatori hanno da sempre un certo ascendente sulla popolazione, molto spesso i loro comportamenti sono emulati da grandi e piccoli. Per questo molti di loro ci tengono a comportarsi in una certa maniera. Alle volte un piccolo gesto, come quello di tenere tra le mani una maglia importante, vale più di mille parole. L’ex capitano dell’Udinese Antonio Di Natale, oltre all’aver sostenuto economicamente la campagna solidale messa in atto dall’ex spedizione azzurra del mondiale del 2006, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram. Lo storico centravanti italiano si è immortalato mentre mostrava con orgoglio la maglia dell’Italia degli Euro2008. Sua prima partecipazione ad un torneo così importante: