Udinese-Dolomiti Bellunese / Formazioni ufficiali: esordio di Perez e Soppy

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Dolomiti Bellunese. Scopriamo insieme le scelte di mister Luca Gotti

La sosta per le Nazionali arriva nel peggior momento possibile. L' Udinese (considerando anche la Coppa Italia) è reduce da due vittorie ed un pareggio. I ragazzi di Gotti sono partiti fortissimo e questo stop rischia di avere ripercussioni negative sull'andamento della squadra. Perciò per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole contro l'AC Dolomiti Bellunese, club che milita in Serie D. Sarà anche l'occasione per vedere gli ultimi arrivati all'opera. In particolare, c'è tanta curiosità intorno a Nehuen Perez, Brandon Soppy ed al bomber portoghes Beto. A circa un'ora dal calcio d'inizio sono uscite le formazioni ufficiali della gara. Scopriamo le scelte dei due mister.

Come prevedibile, mister Luca Gotti opta per un ampio turn-over. Gli unici titolari presenti dal primo minuto sono Silvestri, Samir e Makengo. In difesa oltre al brasiliano, agiranno Sebastian De Maio e Nehuen Perez all'esordio con la maglia bianconera. Esordio anche per Brandon Soppy sulla fascia destra, mentre a sinistra c'è Zeegelaar. A centrocampo spazio a Jajalo, Makengo ed il giovane Samardzic. Deulofeu a sostegno dell'unica punta Stefano Okaka. In panchina, Gotti avrà a disposizione tantissimi giocatori della primavera, tra cui Ianesi e Fedrizzi. Presenti anche Rodrigo Becao e l'ultimo arrivato Beto. Non saranno della partita, invece, el tucu Pereyra e capitan Nuytinck. Assente pure Isaac Success. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16. Si gioca alla Dacia Arena. Il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà possibile vederlo su Udinese Tv o in streaming sul sito www.udinesetv.it. Nel frattempo, in casa Udinese è in corso una rivoluzione. Ecco le ultime novità <<<