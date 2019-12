Udinese, domani pomeriggio la ripresa dei lavori in vista del Lecce

Nella giornata di domani l’Udinese di Luca Gotti si ritroverà al centro sportivo Bruseschi per la ripresa degli allenamenti. La squadra friulana alle ore 18 sosterrà la seduta di ripresa dopo la sosta natalizia. Gotti e i suoi ragazzi saranno impegnati a preparare la trasferta del Via Del Mare contro il Lecce, in programma il prossimo lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18:00, valida per la 18^ giornata di Serie A. I bianconeri arrivano dalla vittoria all’ultimo respiro per 2-1 contro il Cagliari, mentre i giallorossi di Fabio Liverani, sono reduci dalla sconfitta per 3-2 in casa contro il Bologna.