Oggi doppia seduta per l’Udinese. Al mattino lavoro nelle palestre dello stadio Friuli. Nella sessione pomeridiana invece lavoro incentrato sulla tattica. Continua il lavoro a parte per Lasagna, Jajalo e Zeegelaar. Primo allenamento anche per il nuovo arrivato Molina che ha svolto un lavoro personale. Domani altra doppia seduta in vista della gara amichevole contro la Spal in programma sabato.