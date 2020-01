Udinese e Inter, due storie agli antipodi accentuate dalle opposte scelte di mercato

Delle 105 partite giocate contro l’Inter l’Udinese ne ha vinte 23, il 21,9 per cento; completano il bilancio 31 pareggi e 51 sconfitte. Numeri evidentemente non esaltanti, figli di percorsi storici, mezzi e ambizioni differenti.

Domenica la sfida si ripresenterà con le caratteristiche che, più o meno, ha sempre avuto. L’Inter arriverà al Friuli desiderosa di riprendere la marcia verso uno scudetto che sarebbe storico, considerato lo strapotere che la Juventus da otto anni esercita in Italia.

L’Udinese proverà a farle uno sgambetto, cercando di mettere in cascina altri tre punti nel cammino verso la salvezza. L’impianto dei Rizzi, inutile dirlo, sarà sold out; in mezzo a tanti cuori nerazzurri, però, i friulani faranno sentire la loro voce.

La voce di un popolo che sta vivendo un’altra annata più amara che dolce, senza che il mercato che si sta per concludere sia stato utilizzato dalla società per cercare di mutare un destino che appare già scritto. Cosa che, invece, ha fatto l’Inter pescando in esperienza (tanta) e qualità (tantissima): Eriksen, che incarna quest’ultima categoria, a Udine potrebbe anche partire dall’inizio.

Sarà una partita per cuori forti, sarà preceduta da un’interrogativo su tutti: Gotti proverà qualcosa di nuovo, accantonando il tanto caro (alla famiglia Pozzo) 3-5-2? Lo si saprà tra due giorni; quello che già si conosce è la cornice di un Udinese-Inter che assomiglia terribilmente a tanti di quelli già andati in scena.

