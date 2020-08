Udinese, ecco il calendario delle amichevoli estive

Nel corso della preparazione i bianconeri disputeranno altre due gare rispettivamente contro Legnago e Venezia.

Tutte le partite, in osservanza dei protocolli in vigore, si disputeranno a porte chiuse. Sarà possibile seguirle, in diretta e in esclusiva su Udinese Tv, canale 110 del digitale terreste in Fvg e Veneto e in streaming sul sito“.

Di seguito il calendario:



UDINESE – VICENZA sabato 29 agosto ore 19

UDINESE – LEGNAGO giovedì 3 settembre ore 19

UDINESE – VENEZIA domenica 13 settembre ore 19