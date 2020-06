Udinese, ecco le norme di accesso riservate ai media per le gare interne

Il campionato di Serie A ripartirà domani, per l’Udinese invece sarà il 23 giugno il giorno della ripresa con la 27° giornata. Il club bianconero ha comunicato sul proprio sito ufficiale le modalità di accesso riservate ai media per l’ingresso allo stadio Friuli. Il protocollo della FIGC ha stabilito norme ben precise. Ecco la nota del club friulano:

“Udinese Calcio rende note, in adempimento al protocollo varato dalla Figc e autorità competenti e alle disposizioni della Lega Serie A, le modalità di accesso dei media per le rimanenti gare interne da disputarsi alla Dacia Arena.

Per ciò che concerne, nel matchday, l’accesso degli operatori tv necessari alla produzione televisiva dell’evento, l’ingresso dal consueto varco C1 sarà consentito a partite da 4 h e 30 min prima del kick off della partita, con tutto il personale munito di apposito pass giornaliero nominale. In ottemperanza alle norme anti COVID 19, sarà loro rilevata la temperatura corporea e, inoltre, tutti saranno tenuti a firmare un’apposita autodichiarazione fornita dagli steward. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



A disposizione degli operatori Tv ci saranno gli spazi e i servizi igienici situati sotto la tribuna laterale sud e adiacenti alla Ob Van area. Tutti i mezzi aventi diritto ad accedere alla Ob Van area dovranno produrre il certificato di avvenuta sanificazione degli stessi.

Per quanto riguarda la stampa, il numero massimo di giornalisti accreditabili è di 10, applicando i criteri di rilevanza e rappresentatività della testata. Per ciascuna di esse sarà consentito l’accredito di un solo giornalista, munito di biglietto ed apposito pass nominali con indicato il posto assegnato in tribuna stampa che NON potrà essere tassativamente modificato o scambiato.

Anche i fotografi che avranno accesso alla gara, lavorando da bordocampo (retroporta o entro i 16 metri sul versante dei distinti), saranno 10, numero in cui sono compresi i 2 fotografi ufficiali delle squadre e quello della Lega Serie A. L’accredito dei fotografi e i relativi criteri d’accesso, saranno gestiti in maniera centralizzata dalla Lega Serie A a cui andranno inoltrate le richieste, da loro insindacabilmente valutate e comunicate alla società per emettere i titoli d’accesso alla partita.

Per giornalisti e fotografi, contrariamente a quanto accadeva prima, il varco d’acceso sarà il C1 e NON l’abituale ingresso stampa che resterà, pertanto, chiuso. Anche loro dovranno sottoscrivere apposita autodichiarazione e sottoporsi al rilevamento della temperatura con termoscanner. Per l’ingresso è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, i fotografi sono obbligati ad indossare anche i guanti, operando in prossimità con i giocatori.

L’ingresso sarà permesso, per stampa e fotografi, a partire da 2 ore dall’inizio della partita, gli steward provvederanno ad indicare loro gli apposti percorsi per raggiungere le rispettive postazioni di lavoro.



Il campo da gioco, dal versante delle due panchine, sarà interdetto a tutti esclusi gli operatori tv che avranno assoluta necessità di stazionare per lo svolgimento delle proprie mansioni

Per i giornalisti la working area sarà esclusivamente circoscritta alla propria postazione in tribuna stampa anche nel post gara. Terminata la partita, entro e non oltre 1 h e 15 min dal termine della gara, la postazione andrà lasciata, nel rispetto della durata complessiva del matchday di 10 ore fissata dal protocollo. La sala stampa e l’area di lavoro ad essa adiacente, saranno inaccessibili per tutto il matchday. I giornalisti avranno a propria disposizione i servizi igienici degli sky box lato sud, situati sulla rampa d’accesso.

Saranno fruibili, per stampa e fotografi, tutti i parcheggi esterni della Dacia Arena.

Per quanto riguarda l’accesso dei giornalisti al seguito delle squadre ospiti, l’eventuale selezione sarà concordata con l’ufficio stampa della squadra ospite.

Le richieste di accredito dovranno pervenire, alla mail accrediti.stampa@udinesespa.it, due giorni prima dello svolgimento della gara ENTRO E NON OLTRE le ore 12. Le richieste inviate oltre il predetto termine, NON saranno prese in considerazione.

Le interviste post gara saranno effettuate esclusivamente dai licenziatari aventi diritto e la conferenza, organizzata da remoto tramite la piattaforma Zoom, sarà, come da indicazioni Lega Serie A, riservata esclusivamente ai rights holders (Sky, Dazn, Rai, Radio Rai, Mediaset, Img) con possibilità di poterla ascoltare rimanendo in tribuna stampa. Pertanto, per gli altri giornalisti, accreditati sarà possibile esclusivamente assistere alla gara”.