Udinese, effettuati i tamponi a giocatori e staff

Ieri in mattinata calciatori e staff dell’Udinese sono arrivati in sede dove si sono sottoposti agli esami i cui risultati verranno resi nel fine settimana. C’era anche mister Gotti che nella giornata di martedì è rientrato a Udine. Rientrati dopo del tempo trascorso in famiglia anche Sebastin De Maio e Stefano Okaka.

Dopo i tamponi, i giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppi al Bruseschi, mediante lavoro aerobico senza pallone. Ancora esclusi i giocatori che erano rientrati dall’estero e sottoposti in quarantena: Samir, Walace, Larsen, Nuytinck e Troost-Ekong, che potranno ripresentarsi solo lunedì prossimo.