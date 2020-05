Udinese eSports: buona prova del team contro la Juventus eSports

Sfortunato il nostro Edoardo Sbroggiò (IMBAEDO1) del team Udinese eSports che ha riportato due sconfitte di misura nel match BO3 contro il plurititolato Ettore Giannuzzi (Ettorito97) del team Juventus eSports. Un’ottima prestazione per Edoardo che nel primo incontro si è arreso per 1-0 e nella seconda, combattutissima sfida, ha ceduto il passo per 3-2, una sconfitta con onore al cospetto di uno dei massimi rappresentanti della categoria.

