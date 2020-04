Udinese eSports, Edoardo Sbroggiò “Imbaedo1”: “Non temo nessuno”

Esportsitalia.com ha intervistato il Pes pro player dell’Udinese Edoardo Sbroggiò conosciuto in rete come Imbaedo, vera sorpresa dei tornei preparatori al campionato di eSerie A

Rappresenterai l’Udinese eSports nel primo campionato eSerie A della storia, raccontaci un po’ dell’evento alla Dacia Arena

“Credo che la dirigenza si sia soffermata sulla persona oltre che sulla vittoria. Sicuramente vincere ha aiutato molto, però sono sicuro che se loro non fossero stati convinti dei miei valori, non mi avrebbero scelto. Non è stato facile giocare davanti a molti ragazzi e soprattutto davanti la Dirigenza stessa, vincere il torneo ha reso tutto magnifico”.

Come stanno andando le amichevoli?

“Ultimamente ho disputato tre triangolari e li ho vinti tutti. Da outsider qual ero credo di avere ora qualche occhio puntato addosso. Nonostante non giocassi da parecchio tempo non temo nessuno, anzi voglio assolutamente dimostrare a tutti quanto valgo”.

I giocatori cui non rinunceresti nel tuo schema?

“Anche nel calcio virtuale ci sono giocatori con cui meglio si riesce ad esprimere il proprio gioco, in linea di massima ne ho uno per reparto:

Musso tra i pali, è un portiere che mi piace molto anche nella realtà, è attivo e dinamico. In difesa Troost-Ekong è il mio muro. Alto, forte fisicamente, irruento. Gli ho consegnato la fascia da capitano. Per il centrocampo non posso che menzionare De Paul, il faro del mio gioco. Da lui passano tutti i palloni. Come nella realtà, anche nella mia squadra virtuale De Paul è imprescindibile. Per l’attacco ho il mio bomber di fiducia: Teodoczyk. Quando ho vinto il mio primo quadrangolare e la dirigenza mi ha chiamato per complimentarsi, scherzando ho chiesto un regalo, ossia che una volta passato questo “crazy moment” io possa conoscerlo, spero mi accontentino!”

Cosa ti aspetti dal campionato di eSerie A?

“L’essere arrivato a rappresentare l’Udinese per me è fantastico, ma è solamente il primo step. Voglio sicuramente arrivare il più avanti possibile, voglio essere l’exploit del torneo. La società non mi ha posto nessun vincolo né obiettivo minimo, quelli me li porrò io”.