Udinese eSports: il Lecce si aggiudica il quadrangolare

Continuano gli appuntamenti in tornei amichevoli del panorama E-Sports, in attesa del massimo campionato. Il quadrangolare che si è svolto ieri ha previsto la partecipazione di: Cagliari Calcio Esports, S.S. Lazio Esports, Udinese Esports e U.S. Lecce Esports che si è aggiudicato il torneo. L’Udinese è stata rappresentata dal nuovo acquisto Filippo “Cruyff14ita” Armellini classe 2003 di Garbagnate Milano e grande tifoso bianconero.

Il formato del torneo prevedeva un girone eliminatorio per stabilire gli incroci per le semifinali, disputate con partita secca. La Finale invece prevedeva gare di andata e ritorno.

Ecco tutti i risultati

Risultati girone

S.S.Lazio Esports-Udinese Esports 3-0

Cagliari Calcio Esports-U.S. Lecce Esports 0-0

U.S. Lecce Esports-S.S.Lazio Esports 1-3

Udinese Esports-Cagliari Calcio Esports 0-0

S.S.Lazio Esports-Cagliari Calcio Esports 0-0

U.S. Lecce Esports-Udinese Esports 3-1

Classifica girone

1° posto – Lazio 7

2° posto – Lecce 4

3° posto – Cagliari 3

4° posto – Udinese 1

Semifinali (solo andata)

Lazio-Udinese 3-0

Lecce-Cagliari 3-1

Finale (andata e ritorno)

Lazio-Lecce 1-0

Lecce-Lazio 4-2

Campione: Lecce