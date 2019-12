Udinese, Fofana è rinato. Gol e assist contro il Cagliari per riconquistare Udine

Il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana contro il Cagliari è stato il man of the match. Nella sfida di ieri contro i sardi, il francese autore di un’ottima prestazione. Fofana prima serve l’assist per il bel gol di De Paul, poi la rete da tre punti al minuto 85, dopo che il Cagliari aveva pareggiato con il gol di Joao Pedro. L’ex Manchester City ha mostrato sprazzi del calciatore ammirato a Udine qualche anno fa, con grande fisicità e qualità delle giocate. Gotti ha bisogno dell’apporto di un calciatore come Fofana per garantire al suo centrocampo quantità, abbinata ad una buona tecnica. Con Madragora e De Paul forma un centrocampo di tutto rispetto, che può essere determinante per il proseguo della stagione. Fofana può essere l’arma in più dell’Udinese targata Gotti.