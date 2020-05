Udinese, Fofana: il centrocampista con i numeri da Champions League

NEWS UDINESE – Come disse di lui l’attuale tecnico dell’Udinese Luca Gotti, Seko Fofana è un calciatore che è in grado di tirare fuori numeri da Champions League. Nel corso della stagione l’allenatore bianconero ha commentato così le grandi potenzialità del centrocampista della Costa d’Avorio. L’unica pecca è il suo rendimento, se Fofana fosse stato più continuo avrebbe contribuito ad una stagione diversa per il club friulano. A sua discolpa c’è da dire che sono tante le cose che quest’anno non hanno funzionato granché. Una di queste problematiche è certamente la vena poco realizzativa dei suoi attaccanti. Tuttiavia il classe 95, che compirà 25 anni dopodomani, resta uno dei giocatori più talentuosi della formazione bianconera. Bisognerà capire se il club vuole ancora puntare su di lui o se preferisce fare cassa.