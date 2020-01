Udinese, Gotti contro la Juve per giocarsi la gara e fare qualche esperimento

Non c’è tempo per gioire in casa Udinese per la terza vittoria consecutiva. Ora è già tempo diCoppa Italia dove i bianconeri targati 1896 affronteranno quelli venuti dopo della Juve, nella sfida dello Stadium che oggi diventa decisamente più affascinante non avendo assilli di classifica a cui pensare. Fare l’impresa? Nulla è mai scontato nel calcio per cui Gotti vorrà certamente te sfruttare la Coppa per valutare alcuni elementi, forse fare qualche esperimento definitivo (il 4-3-3 visto nelle ultime gare a tratti), ma sempre con l’intento di non dare per scontata la gara.

Mercoledì sera all’Allianz Stadium, con inizio alle 20.45 ci sarà spazio per molte delle seconde linee tra i quali Barak, Jajalo, forse anche Nestorovski, ma senza lasciar perdere l’obiettivo. Lunedì mattina alle 12 al Bruseschi l’Udinese inizierà la preparazione, poi pernotterà a Torino nella serata di mercoledì, quindi da giovedì inizieranno a preparare la trasferta di domenica prossima a San Siro in casa del Milan. Anche al Meazza si giocherà alle 12.30.