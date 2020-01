Udinese, Gotti: “Non conta una rondine, dobbiamo dimostrare solidità fino alla fine”

Il mister bianconero in conferenza stampa:

“Non ho particolari sottolineature da fare alla squadra per l’atteggiamento, è bello quando nei fatti riesci a mettere in campo chi vuole dimostrare di voler ribattere colpo su colpo il torto è quello di non essere riusciti a concretizzare le occasioni create, poi a 20 secondi dalla fine del recupero, con cinque giocatori contro due ci ha penalizzato l’istinto di proteggere la porta piuttosto che aggredire, lasciando la palla agli avversari. Dispiace perché a fronte di un atteggiamento come quello di oggi non non c’è un ritorno positivo in termini di classifica. Dal mio punto di vista il gruppo sta facendo vedere dei passi avanti nella mentalità. Poi sul 1-1 cambiano gli equilibri della partita, cambia l’inerzia, accetto le transizioni dove puoi attaccare o subire, non abbiamo neanche fatto in tempo ad essere messi in difficoltà da Rebic. Poi quando vai sotto 2-1 è stata messa alla prova la mentalità dei ragazzi che hanno dato ottima risposta che ti fa andare a casa con rammarico. Il cambio di De Maio? Serve anche a poco cercare di ricostruire, il cambio non era per perdere tempo, ma c’era timore che mettessero palla per Ibrahimovic. Siamo alla gara numero 20, a questi livelli non conta una rondine noi dobbiamo dare continuità e solidità fino alla 38ma. Io ho la fortuna e il privilegio di guidare una squadra di un club importante e una squadra che ha dei valori anche tecnici che spesso sono rimasti inespressi, chi dice che siamo solo fisici non ha la visione completa delle potenzialità di questi ragazzi, io cerco di tirar fuori dai ragazzi le loro caratteristiche, ma i conti si fanno sempre alla fine. Coi complimenti di oggi faccio poco, non è una bella cosa e non voglio farci l’abitudine. Noi abbiamo cercato di inserirci nelle crepe del Milan. Penso che noi abbiamo meritato di meno di quello che avremmo meritato. Analizzeremo le cose positive e quelle da migliorare. Se possibile dal punto di vista morale spero che non cambi nulla, vedremo nelle prossime gare”