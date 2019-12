Udinese, Gotti spera di recuperare Jajalo

L’Udinese inizia la preparazione in vista della delicatissima sfida col Cagliari attendendo anche il risultato del recupero tra Brescia e Sassuolo che potrebbe far precipitare ulteriormente la posizione dei bianconeri se le Rondinelle facessero risultato pieno. Intanto Luca Gotti spera di poter avere Ken Sema e Mato Jajalo contro il Cagliari, mentre Samir sarà certamente assente.

Soprattutto il recupero di Jajalo è considerato fondamentale per dare una quadra a una mediana sempre più in difficoltà. Se dovesse farcela a perdere il posto sarebbe un Fofana sempre oggetto misterioso, tranne qualche piccolo segnale mai però confermato. Il bosniaco però non gioca dal 24 novembre a Marassi, ed essendo stato costretto al risposo forzato nelle due settimane successive, per lui è ipotizzabile una perdita di condizione e questo è un dato da considerare.

Importante però sarebbe almeno avere entrambi in panchina per dare cambi in una gara che si preannuncia davvero complicata e forse decisiva per molti aspetti, allenatore in primis.