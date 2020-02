Udinese, Gotti verso la conferma della squadra vista col Bologna

Tutto ok per sema.Il laterale sinistro è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente. Dopo un paiodi giorni si scioglie la prognosi dunque e ora Gotti lo ha a disposizione per una gara delicatissima come quella contro la Fiorentina, dove il tecnico non sembra che rivoluzionerà la squadra nonostante i soli due punti su cinque gare ottenuti ultimamente. Un altro segno “x” potrebbe far cadere ulteriormente i bianconeri che rallentano, mentre le altre bene o male danno segnali di ripresa. La salvezza non è affatto facile e lo si sapeva, ma il tecnico veneto non dovrebbe azzardare nulla. Non il modulo certamente con il 3-5-2 punto fisso, né tanto meno con la formazione che dovrebbe essere quella vista col Bologna. Nestorovski scalpita e spera ala fine di rubare il posto a Lasagna, ma ad oggi il ballottaggio sembra favorevole all’ex Carpi.

Buone nuove anche per De Maio, che ha partecipato alla fase di riscaldamento assieme ai compagni prima di proseguire con l’ennesimo differenziato.