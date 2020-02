Udinese, Gotti: “Sono deluso dal risultato ma non dall’atteggiamento della squadra”

Il mister bianconero al termine della sfida al Friuli contro la formazione di Conte:

“Cerchi di affrontare l’Inter con coraggio e positività, crei ma se poi non fai gol diventa difficile. A Nuytinck in occasione del primo gol rimprovero forse di aver concesso un mezzo metro in più, ma non colpevolizzo nessuno. Analizzo invece l’atteggiamento positivo di tutta la squadra fino al primo gol, poi hanno avuto dieci minuti di sbandamento in cui l’Inter ha capitalizzato, per riprendersi comunque e combattere fino alla fine. Non abbiamo l’attaccante da venticinque gol, quello che stiamo cercando di fare è migliorare le circostanze che ci portano a fare gol. Un po’ tutti i nostri centrocampisti hanno una conclusione di qualità dobbiamo riuscire a trasformare la teoria in pratica. Ovviamente non posso essere soddisfatto degli ultimi tre risultati, però non sono deluso dall’atteggiamento, se saremo capaci di mantenerlo nel tempo alla fine saremo un’altra Udinese. La capacità che ha avuto il nostro centrocampo di gestire l’Inter è stata anche per il merito dei nostri attaccanti. Non siamo riusciti a capitalizzare quello che abbiamo creato”