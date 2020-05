Udinese: gruppo al completo, solo Prodl continua nella fase di recupero

Proseguono sui campi due e tre del Centro Sportivo “Bruseschi” gli allenamenti individuali dei bianconeri. Con l’arrivo nella giornata di ieri (quando si sono fatti i tamponi) di De Maio e Okaka che avevano svolto la prima fase del lavoro rispettivamente a Brescia e Castiglione del Lago, il gruppo ora è al completo. Solo Prodl, fermo da sette mesi per una tendinopatia al ginocchio destro, continua nella fase di recupero e non parteciperà alla fase finale del campionato nel caso dovesse riprendere. La squadra dovrebbe iniziare gli allenamenti collettivi lunedì pomeriggio, in realtà sono destinati a slittare di qualche giorno così come il ritiro in albergo in attesa di conoscere le possibili modifiche del Protocollo della Figc come richiesto dalla Lega serie A.