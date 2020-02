Udinese – Hellas Verona, le probabili fromazioni

L’Udinese nella giornata numero 24 del campionato di Serie A affronta l’Hellas Verona. Una delle squadre più in forma del massimo campionato italiano è proprio la formazione di Juric, che arriva dalla vittoria contro i campioni d’Italia della Juventus, e che ha imposto il pari alla Lazio. Un momento d’oro per gli scaligeri che si trovano clamorosamente in sesta posizione, in piena zona Europa League. La squadra di Gotti ha la possibilità tra le mura amiche di ritrovare la vittoria che manca ormai da 5 turni, l’ultima vittoria dei friulani infatti è datata 12 gennaio, con il secco 3-0 al Sassuolo. Ecco le probabili formazioni del match:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelar; Okaka, Lasagna.

Allenatore: Gotti.

A disp. : Nicolas, Perisan, De Maio, Samir, Ter Avest, Walace, Jajalo, Sema, Nestorovski, Teodorczyk.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter , Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini.

Allenatore: Juric.

A disp.: Radunovic, A. Berardi, Dawidowicz, Adjapong, Bocchetti, Empereur, Eysseric, Dimarco, Di Carmine, Verre, Stepinski, Pazzini.