Udinese, ieri lavoro di forza e attivazione fisica. Prodl a parte

Ieri l’Udinese è tornata al lavoro collettivo. Sul campo del Bruseschi gli uomini di Gotti hanno svolto una doppia seduta di allenamento. La mattina squadra divisa in gruppi per un lavoro di forza, mentre al pomeriggio dopo il consueto riscaldamento via alla prima sessione di allenamento collettivo. Lavoro a parte invece per Prodl. A seguire i bianconeri hanno svolto un’ esercitazione sul possesso con una partitella a campo ridotto. La sessione si è conclusa con il gruppo diviso in due: centrocampisti ed attaccanti si sono mossi con lo sviluppo della manovra e di finalizzazione, mentre i difensori hanno svolto un lavoro tattico. Oggi di nuovo in campo dalle ore 11:00.