Udinese, il futuro della panchina bianconera. Pioli potrebbe essere un’idea

NEWS UDINESE – Con i campionati in fase di stallo, le società pensano già al futuro. Al momento non si sa se i giochi attualmente congelati verrà ripresi oppure no, però gran parte dei club italiani, e non solo, stanno pensando già alla prossima stagione. Questo vale anche per l’Udinese, oltre ad una rosa ricca di giocatore seguiti da altri club, c’è da sistemare anche la questione legata all’allenatore. Il prossimo anno sulla panchina friulana potrebbe non esserci più Luca Gotti, pronto a tornare a fare il vice.

POSSIBILI SOSTITUTI – Nonostante dopo la separazione tra l’Udinese e Igor Tudor, tecnico nella prima parte di stagione, il campionato dell’Udinese ha preso una svolta quando sulla panchina si è seduto Luca Gotti. L’ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea ha portato al club dei buoi risultati, fino a riuscire quasi a lottare per l’Europa League. Ciononostante al termine del campionato, dovuto al coronavirus, la squadra bianconera era in piena lotta per non retrocedere. Per questo, e per altri motivi, la dirigenza potrebbe pensare ad un possibile sostituto. Uno dei nomi caldi, secondo quanto appreso dalla redazione di mondoudinese.it, potrebbe essere quello di Stefano Pioli, attuale tecnico in uscita dal Milan.