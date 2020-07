NEWS UDINESE – L’Udinese è pronto per affrontare il Cagliari in trasferta. Gli uomini di Luca Gotti, già salvi dopo la confitta del Lecce per mano del Bologna, sperano di disputare una buona gara a di gettare già da subito le basi per una stagione al di sopra delle aspettative. Il fischio d’inizio della gara di oggi è previsto alle 19:30.