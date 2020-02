Udinese in campo: Samir vicino al rientro

L’Udinese è scesa oggi in campo per svolgere una seduta di scarico all’indomani della sfida di ieri con il Brescia, terminata in parità. Il tecnico bianconero, Luca Gotti, ha diviso la rosa in due gruppi: defaticante per i calciatori impegnati contro le Rondinelle e sessione completa per gli altri. In campo non si vede ancora Samir, che però, mercoledì, potrebbe essere nuovamente aggregato ai compagni. Il rientro per il brasiliano è sempre più vicino, a questo punto con ogni probabilità dovrebbe avvenire tra fine febbraio e inizio marzo. Il difensore secondo lo staff medico avrebbe recuperato dall’infortunio al ginocchio e dalla relativa operazione sostenuta lo scorso 18 dicembre.