Udinese, in stand-by lo scambio Mandragora- Cristante

Il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora, alla riapertura del calciomercato verrà riacquistato dalla Juventus attraverso il diritto di recompra per 26 milioni. Il centrocampista campano è entrato nel mirino della Roma, che vorrebbe portarlo nella capitale, ma per convincere la Vecchia Signora i giallorossi potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Bryan Cristante. Le basi per una trattativa sono state gettate dalle due società, ma la svalutazione del 28% dei calciatori per via dell’emergenza COVID-19 potrebbe cambiare i termini dell’operazione. Questa trattativa comunque al momento rimane in stand-by in attesa di sviluppi sulle date del calciomercato e del termine della stagione.