Udinese-Inter, Samir Handanovic grande assente della sfida

Non ci sarà Samir Handanovic a difendere i pali della porta dell’Inter al Friuli. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il portiere sloveno è partito per il Friuli insieme ai compagni ma non scenderà in campo a causa di un problema alla mano. Una brutta botta per Antonio Conte, che si affida a Daniele Padelli: per il portiere, che ha già collezionato tre presenze in nerazzurro, si tratta dell’esordio assoluto in Serie A con la maglia nerazzurra.

Con Handanovic out e la squalifica di Berni, il figlio d’arte Filip Stankovic è stato aggregato alla squadra. Il portiere, figlio di Dejan, non ha partecipato alla trasferta della Primavera a Firenze ed è volato a Udine per raggiungere la Prima Squadra. Per lui è già pronta la maglia numero 35.

