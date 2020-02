Udinese-Inter senza un grande ex?

UDINE – Le partite della domenica di serie A si chiuderanno con la sfida del Friuli fra Udinese ed Inter, fischio d’inizio alle ore 20:45. Conte dovrà fare i conti con gli uomini contati a centrocampo, Brozovic non è al meglio, può sedere al massimo in panchina. Sensi, Borja Valero e Gagliardini sono fuori causa, per fortuna è arrivato Eriksen dal Tottenham, che esordirà subito dal primo minuto. Assodata anche l’assenza di Lautaro per squalifica, potrebbe esserci un ulteriore forfait non da poco per i nerazzurri. L’ex estremo difensore dell’Udinese Samir Handanovic ha una problema al dito di una mano, potrebbe cedere i pali a Padelli. In panchina andrà anche Stankovic come terzo portiere, data la squalifica di Berni.