Udinese, Jajalo c’è. Forse ritiro anticipato

Luca Gotti ha fatto riprender ai suoi la preparazione in vista della gara Cagliari, importantissima per la classifica. Mato Jajalo è rientrato in gruppo, l’Udinese ritrova un valido supporto, ma la condizione indice a essere cauti sul possibile utilizzo dal primo minuto. Si vedrà nei prossimi giorni. Il centrocampista bosniaco si è allenato per la prima volta dalla distrazione al flessore, possibile che venga impiegato per 50 minuti al massimo, probabilmente con un cambio in corso d’opera, o forse in una mediana che dovrà fronteggiare Nainggolan e compagni dal primo minuto lasciando poi spazio a Fofana (tornato inguardabile contro la Juve).

Gotti ora spera di riavere anche Ken Sema che anche ieri ha proseguito il lavoro differenziato. Intanto la società sta vagliando la possibilità di un ritiro anticipato di 24 ore per una gara che definire importante è poco.