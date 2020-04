Udinese, la prossima estate ci sarà un parco attaccanti da sistemare

NEWS UDINESE – Nel calcio di oggi è molto raro trovare una squadra che abbia a disposizione più di due o tre punte nel proprio organico. Una di queste è l’Udinese, durante la stagione ancora in corso la formazione bianconera si è presentata, per lo più delle volte, con gli attaccanti titolari Kevin Lasagna e Stefano Okaka. I due però hanno faticato a coesistere, entrambi molto robusti fisicamente e finalizzatori per natura, non hanno soddisfatto appieno le aspettative. Alle loro spalle nemmeno ilijia Nestorovski e Lukasz Teodorczyk hanno brillato. Questo farà riflettere la dirigenza sull’utilità di avere quattro attaccanti così dato che poi quello che mancano sono proprio i goal. Se il capitano, Kevin Lasagna, fino ad un anno fa era nel giro della Nazionale, ora è finito leggermente nel dimenticatoio. Il ventisettenne centravanti bianconero riflette sul proprio futuro. L’Udinese è casa sua, ma servirà una nuova disposizione tattica per esaltare il suo modo di giocare. In totale gli attaccanti sopracitati hanno ottenuto un bottino complessivo di soli dieci goal.