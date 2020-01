Udinese, la Serie A esalta De Paul – FOTO

Stop di tacco, palleggio con il destro e puntata a bucare la porta del Lecce, la magia di Rodrigo De Paul ha regalato i tre punti all’Udinese e la seconda vittoria di fila per la squadra di Gotti. Una perla di rara bellezza quella messa a segno dal numero 10 dei friulani, che resterà a Udine sino al termine della stagione, nonostante le avances di Inter e Napoli. La Serie A, attraverso il suo profilo instagram ha voluto esaltare la rete dell’argentino con un post a lui dedicato: “Due colpi, due vittorie. De Paul is on fire”.