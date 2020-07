Udinese, la sfida con la Juventus e l’obiettivo salvezza

NEWS UDINESE – Domani sera l‘Udinese ospiterà la Juventus in un match che potrebbe essere decisivo ai fine della stagione: la Vecchia Signora vincendo si riporterebbe a +9 dall’Atalanta. Considerando le tre partite che mancheranno poi alla fine del campionato, anche venendo raggiunto gli uomini di Maurizio Sarri avranno gli scontri diretti a favore. La prima inseguitrice a quel punto diventerebbe l’Inter che, ammesso che riesca a battere la Fiorentina, dovrebbe vincerle tutte e sperare che la Juve faccia zero punti. D’altro canto i friulani guidati da Luca Gotti sono attualmente a +7 dalla zona retrocessione, considerando che il Lecce terzultimo giocherà contro il Brescia, il divario potrebbe ridursi. Il Genoa, squadra di mezzo tra i bianconeri e il passaggio in Serie B, sfiderà la Sampdoria nel derby della lanterna. Una volta archiviata quest’annata, ci sarà bisogno di gettare delle solide basi per il futuro.