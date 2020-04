Udinese, la voglia di ripartire c’è. Ma la sicurezza non deve mancare

NEWS UDINESE – Ci sono buone probabilità che alla ripresa del campionato non manchi molto, i numeri del coronavirus piano piano stanno diventando incoraggianti e questo apre ad una possibilità per il termine della stagione. Nel frattempo i calciatori dell’Udinese si allenano da casa come possono per farsi trovare nella migliore condizione possibile. Se la Serie A tornerà di nuovo a riempire le giornate dei calciofili, il club di mister Luca Gotti dovrà riprendere da dove aveva lasciato, se non addirittura fare di più. In ballo c’è la permanenza nel massimo campionato italiano. Per fare in modo che si possa tornare in campo però, dovranno esserci le più adeguati condizioni di sicurezza, ribadisce Il Gazzettino di oggi. Questo il club friulano non può e non vuole metterlo in secondo piano.