Udinese, Lasagna: “Nonostante tutto, provo a sorridere” – FOTO

NEWS UDINESE – Tempi duri per chiunque, anche per i calciatori. Il coronavirus ha messo alle strette la vita di tutti, senza distinzione. Ognuno cerca di trasmettere come può il proprio buon umore. Anche il capitano dell’Udinese, Kevin Lasagna, è tornato a mandare un messaggio di speranza. Lo affatto attraverso l’inserto della Gazzetta dello Sport noto come Sportsweek dicendo: “Nonostante tutto, provo a sorridere“. L’attaccante bianconero ha anche condiviso la foto tra le proprie stories di Instagram.