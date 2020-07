NEWS UDINESE – Ieri sera l’Udinese ha giocato contro la Sampdoria una buona partita, l’unico rammarico da parte degli uomini di Luca Gotti è quello di non essere riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Al termine della gara Kevin Lasagna ha detto la sua attraverso i suoi account social: “Rimane il dispiacere per non aver raccolto punti, ma è già tempo di pensare alla prossima sfida. Concentrazione e forza“.