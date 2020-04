Udinese, Lasagna sfoggia il nuovo look fatto in casa – FOTO

NEWS UDINESE – In un calcio dove i giocatori mostrano con orgoglio le acconciature più disparate, in questo periodo in cui i parrucchieri sono chiusi ognuno deve arrangiarsi come può. Lo stesso è stato fatto dal centravanti e capitano dell’Udinese, Kevin Lasagna. L’attaccante bianconero ha sfoggiato sui social un’acconciatura fai da te. “Nuovo look, ci abbiamo dato un taglio. Grazie ad Arianna Malacarna e un ringraziamento a Carmine Aliperta per l’aiuto in videochiamata” ha aggiunto la punta del club friulano: