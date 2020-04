Udinese, l’Atlético ha tempo fino al 28 aprile per pagare l’acquisto di Maicosuel

La FIFA ha condannato in ultima istanza l’Atlético al pagamento di 1,8 milioni di euro all’Udinese per l’acquisto risalente al giugno 2014 del centrocampista offensivo Maicosuel . Il club friulano aveva cercato precedentemente di negoziare il debito accettando un versamento rateale, ma alla fine non era stata raggiunta nessuna intesa. L’Atlético avrà tempo fino al 28 aprile per effettuare il pagamento, in caso contrario potrebbe essere costretto a iniziare il campionato brasiliano con tre punti in meno. All’inizio di quest’anno, il presidente Sérgio Sette Câmara aveva dichiarato che erano stati stanziati circa 3 milioni di euro da versare nelle casse dell’Udinese per l’acquisto non solo di Maicosuel, ma anche del terzino sinistro Douglas Santos.

Con lo sport mondiale fermo a causa della pandemia di COVID-19 e senza più possibilità di appello, l’Atletico chiede ora alla FIFA una proroga del pagamento di sei mesi. Il presidente Sérgio Sette Câmara ha dichiarato che, vista l’attuale emergenza che ha comportato un forte calo delle entrate, la dilazione permetterebbe al club di far fronte ai propri impegni e la somma destinata all’Udinese potrebbe garantire almeno tre mesi di salari pagati ai propri dipendenti.