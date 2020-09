L’Udinese ha svolto una seduta di allenamento al mattino in vista dell’esordio in Serie A di domenica contro l’Hellas Verona. La seduta è stata incentrata sul possesso palla e sulle fasi tattiche, allenamento differenziato per Nuytinck e Mandragora. Domani la squadra di Gotti sosterrà una seduta pomeridiana.