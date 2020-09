Allenamento mattutino per l’Udinese. I titolari della gara di ieri contro la Spal in amichevole ha svolto una seduta di scarico. Per il resto del gruppo invece sono andate in scena delle esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto. La seduta si è conclusa con un lavoro atletico. Domani riposo, gli allenamenti riprenderanno martedì mattina in vista della prima di Serie A contro il Verona in programma domenica 27 settembre.