Udinese, lavoro serrato da subito in vista del Lecce

Udinese al lavoro per iniziare a preparare la trasferta di Lecce, un’altra finale in chiave salvezza. fare punti in Salento potrebbe allontanare ulteriormente i bianconeri dalla zona calda, mentre dall’altra parte sarà una gara da vincere a tutti i costi per avvicinare proprio la squadra di Gotti che da quelle parti considerano alla portata.

L’Udinese si è ritrovata nel tardo pomeriggio di domenica con soli assenti giustificati Musso, De Paul e Walace, che sono rientrati nella serata. La squadra continuerà la preparazione senza soste, nemmeno per il Capodanno, con allenamenti programmati per migliorare sia l’aspetto fisico sia quello tecnico tattico. Il programma prevede infatti un allenamento il 1 gennaio al mattino, giovedì doppia seduta.