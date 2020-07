Udinese-Lazio, le probabili formazioni. Walace in mediana, i biancocelesti ritrovano Luiz Felipe

Questa sera allo stadio Friuli si affrontano Udinese e Lazio per la 33° giornata del campionato di Serie A. Dopo la rimonta subita in casa contro la Sampdoria i friulani sono a caccia di punti preziosi per avvicinare l’obbiettivo salvezza. Contro una Lazio ferita e reduce da tre ko consecutivi, che ormai saluta il sogno scudetto, ma che ha bisogno di punti per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League. I bianconeri possono contare sulla vena realizzativa ritrovata di Kevin Lasagna. Il capitano dei friulani contro la Doria ha messo a segno il 6′ gol in 5 gare, dopo Cristiano Ronaldo della Juventus è il secondo attaccante più prolifico della Serie A post Covid-19. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna

ALL.: Gotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile. Caicedo

ALL.: S.Inzaghi.