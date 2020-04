Udinese, l’ex Pizzarro si racconta. Dall’arrivo al rapporto con Spalletti

NEWS UDINESE – Tra i tanti giocatori che l’Udinese ha lanciato nel calcio che conta, ce n’è uno cileno che nei primi anni del 2000 ha incantato le platee di tutta Italia per modo di giocare e tocco di palla, si tratta di Davi Pizarro. L’ex mediano bianconero oggi si è raccontato un’intervista al Corriere dello Sport. L’allora centrocampista friulana ha parlato del suo approdo in Serie A con la maglia dell’Udinese e il rapporto con Luciano Spalletti, tecnico che poi avrebbe ritrovato nella sua parentesi con la Roma:

“Quando andai via dall’Udinese feci il giro largo prima di arrivare alla Roma. La scelta fu del patron Pozzo. Dato che Spalletti lasciò il club dopo aver litigato con tutti, il presidente mi disse che non mi avrebbe mai venduto ad una squadra che aveva Luciano come allenatore. Per questo passai dai friulani all’Inter. Solo successivamente chiesi di poter vestire giallorosso. Ho conosciuto il mio ex mister in un lettino d’infermeria ad Udinese. Io ero infortunato, lui entra perché voleva sapere la condizione fisica di un mio compagno. Quando il medico gli disse che non era ancora in forma, Luciano cominciò a dare capocciate al muro. Pero noi era un periodo delicato, visto che lottavamo per non retrocedere. Non sto scherzando, fu proprio così la prima volta che lo conobbi. Poi ci siamo voluti bene anche se ogni tanto litigavamo”.